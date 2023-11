Estados Unidos retira la visa a once guatemaltecos más

El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su portavoz Matthew Miller, dio a conocer que se impuso restricción de visa a once personas “por socavar la democracia y el estado de Derecho” en el país, de acuerdo con la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Con estas once restricciones se eleva a 25 el total de retiros de visas impuestas recientemente bajo esta autoridad.

The U.S. rejects continued egregious attempts to undermine democracy in Guatemala. These actions threaten the stability of not only Guatemala but the region as a whole. The people of Guatemala have spoken. Guatemalan institutions must respect their will. https://t.co/ROZFso7b1r

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) November 17, 2023