Otro futbolista italiano bajo investigación por apuestas ilegales

Los problemas relacionados con las apuestas ilegales en el ámbito deportivo italiano siguen haciendo olas, y esta vez, un nuevo nombre se ha sumado a la lista de futbolistas bajo investigación. Alessandro Florenzi, lateral del Milan y campeón de la Euro 2021 con la Azzurra, se encuentra ahora en el ojo del huracán por presuntas actividades ilegales de juego o apuestas, según informó la prensa local en las últimas horas.

La fiscalía de Turín ha decidido incluir a Florenzi en su lista de sospechosos, específicamente por actividades ilegales relacionadas con el fútbol. El exjugador de la Roma y el Paris Saint-Germain deberá presentarse en los próximos días ante la fiscalía para brindar su versión de los hechos. En Italia, las apuestas realizadas por jugadores no son ilegales per se, pero se convierten en un problema cuando están vinculadas a partidos de fútbol.

🚨🇮🇹 Italian agency AGI reports that AC Milan fullback Alessandro Florenzi is being investigated for alleged illegal gambling. pic.twitter.com/7woy1hzdJ9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 15, 2023