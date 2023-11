Ordenan capturas del exprocurador Jordán Rodas y de integrante de Semilla

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, lleva a cabo este jueves 16 de noviembre, con apoyo de la Policía Nacional Civil, un operativo en seguimiento a investigaciones relacionadas con supuestas acciones de sedición, entre otras irregularidades. El objetivo es ejecutar órdenes de aprehensión contra personas señaladas.

El Departamento de Información y Prensa del ente investigador explicó que están en desarrollo 31 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias, en seguimiento a investigación en curso.

Sin embargo, con respecto al caso no se han ampliado detalles. Preliminarmente se conoció que el caso tendría que ver con la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y otros actos que se habrían cometido en el marco de manifestaciones.

#AHORA Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, con apoyo de la PNC, coordina 31 diligencias de allanamiento en seguimiento a una investigación en curso | Vía @MPguatemala pic.twitter.com/GND7zLLd3s — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 16, 2023

Órdenes de captura

Entre los inmuebles que están siendo inspeccionados se encuentran los Jordán Rodas, exprocurador de los Derechos Humanos; Aldo Dávila, diputado al Congreso; y Marcela Blanco, integrante del partido Semilla.

Blanco confirmó que su residencia está siendo allanada y compartió una fotografía del operativo en sus redes sociales. “En mi casa ahorita el MP. Esto es una basura”, escribió.

Entre las personas señaladas también se encuentra el abogado Ramón Cadena, de quien ya se confirmó su captura, por lo que estaría siendo trasladado próximamente a la Torre de Tribunales.

De acuerdo con el MP, fueron emitidas 27 órdenes de aprehensión por la posible comisión de los delitos de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita.

En mi casa ahorita el MP

Esto es una basura pic.twitter.com/BmDtvAh4Uz — 🌱 Marcela Blanco 🌱 (@marce__blanco) November 16, 2023

Dávila se pronuncia por allanamientos

El diputado Aldo Dávila confirmó que el personal policial se presentó en horas de la madrugada al condominio donde reside; sin embargo, no pudieron identificar puntualmente que se dirigían a su vivienda, ya que solo contaban con una autorización de allanamiento, sin detallar un nombre en específico. En ese sentido, los encargados del complejo le dieron aviso por considerar que podría ser en su contra y él dialogó con las fuerzas de seguridad.

Los agentes, hombres y mujeres con pasamontañas, de quien destacó que se portaron “muy educados”, le dijeron que llevaban una orden que señalaba una dirección y explicaba que sería el apartamento D, pero el legislador ocupa el B, así que no coincidía. Al revisar un recibo de luz se observó que tampoco coincidía el correlativo.

Aunque, según Dávila, él les dijo que podrían ingresar a su vivienda si la orden lo indicaba, el personal prefirió no hacerlo, pues no se tenía su nombre en el documento, así que no se concretó la inspección.

Con respecto a los señalamientos en su contra, el diputado dijo desconocerlos, pues ya se le retiró la inmunidad en cuatro casos distintos: uno por discriminación contra el presidente Alejandro Giammattei; otros dos por denuncias planteadas en su contra por exministros, uno más que surgió luego de que accionara contra la directora de una escuela enfermería que no entregaba credenciales académicas. A estos se suman dos más en los que estaría siendo señalado, pero que desconoce de qué se tratan por estar bajo reserva.

Dávila reiteró que existe persecución sistemática en su contra, de su familia, de su personal, de toda persona cercana a é. “Les están siguiendo. Les escriben a mis allegados por Facebook”, dijo.

“Esto es complejo, es persecución y el golpe de Estado continúa la marcha. Soy perseguido político del régimen y son las consecuencias de hacer bien el trabajo, denunciar los actos de corrupción. Esta es la factura y la pago con gusto y la volvería a pagar”, concluyó.