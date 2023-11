City y Chelsea en el ojo de la Premier League ante posible sanción

El Everton, tras recibir una deducción de 10 puntos por irregularidades financieras, ha levantado la alerta en la Premier League. El Manchester City y Chelsea podrían ser los siguientes en enfrentar consecuencias similares.

El reciente castigo al Everton por parte de la Premier League, que ha visto al equipo de Goodison Park perder 10 puntos debido a violaciones del Fair Play Financiero, ha enviado una clara advertencia al Manchester City y Chelsea. Estos dos gigantes del fútbol inglés ahora se encuentran bajo la lupa de la comisión reguladora, generando incertidumbre sobre su futuro en la competición.

Aunque todas las miradas apuntan hacia el Manchester City y Chelsea, es importante destacar que las situaciones son diferentes. Mientras que el Everton enfrentaba un único cargo por incumplimientos financieros, los “Skyblues” están formalmente acusados de 115 violaciones del Fair Play Financiero. No obstante, la decisión final recae en una Comisión independiente, lo que podría prolongar el proceso por años.

En el caso del Chelsea, las aguas son igualmente turbulentas. Tras la millonaria inversión de Todd Boehly y la revelación de pagos ocultos vinculados al expresidente Roman Abramovich, el club londinense está en el punto de mira. Aunque la investigación apenas está comenzando, la amenaza de sanciones económicas y deportivas pende sobre el Chelsea.

La sanción al Everton ha elevado la preocupación, y los rumores de posibles consecuencias severas para el Manchester City y Chelsea no cesan. Según informes en The Times, la amenaza de una deducción de 30 puntos o incluso el descenso automático de la Premier League parece cada vez más real, especialmente si se demuestran los cargos ante una comisión reguladora independiente.

