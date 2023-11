La Noruega de Haaland no jugará la Eurocopa 2024

Serbia se clasificó para la Eurocopa de Alemania 2024 tras empatar 2-2 frente a Bulgaria, este domingo en Leskovac, en la última jornada de la fase de clasificación al torneo continental.

Se trata de la primera clasificación de Serbia para el torneo continental desde el final de la República Federal de Yugoslavia, que alcanzó los cuartos de final en la edición 2000.

Con este resultado los serbios finalizan segundos del grupo G por detrás de Hungría, ya clasificada, que ganó 3-1 en casa a Montenegro. La selección serbia es la 17ª que obtiene el billete a la Eurocopa (14 junio-14 julio).

Después de ponerse rápidamente por delante en el marcador, los jugadores de Dragan Stojkovic sufrieron durante la segunda mitad.

Con 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas, Serbia termina segunda de grupo con 16 puntos, dos menos que Hungría, líder de la llave (18 puntos).

🇷🇸 Serbia became the latest team to secure their place at EURO 2024, while four-goal Lukaku posted a new record! 👏

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 19, 2023