VIDEO. Luis Miguel criticado por besar a niña en la boca

Luis Miguel, quien se encuentra de visita en México como parte de su gira 2023, recibió críticas por besar a una niña en la boca durante uno de sus conciertos. A pesar de haber sufrido una lesión de rodilla durante el espectáculo, el “Sol” logró emocionar al público con sus grandes éxitos, incluyendo “La Bikina”, “Suave” y “Por debajo de la mesa”.

Sin embargo, la atención se centró en las críticas que recibió por besar a una niña que se encontraba en la primera fila durante el concierto, sin pronunciar palabra alguna.

Un video compartido en TikTok muestra el momento en que Luis Miguel, desde el escenario, se acerca a interactuar con los asistentes en la Arena CDMX. Al descender, se encuentra con una niña en la multitud a la que le da un beso. Al parecer, la situación no incomodó a su familia, quienes la cargaron.

Reacciones al video de Luis Miguel

Después de que el video se volviera viral, los usuarios criticaron a Luis Miguel por su acción, argumentando que besar a la menor en la boca no fue apropiado.

Por otro lado, los fanáticos afirmaron que Luis Miguel no tuvo contacto con los labios de la niña, sino con su mejilla, sugiriendo que la situación pudo deberse al ángulo y a la poca luz de la cámara. Como era de esperar, los usuarios reaccionaron al video del “Sol” después de besar a la niña durante su presentación en la Arena CDMX.

Algunos comentarios incluyeron: “Fue en la mejilla, no exageren”, “El beso no fue en la boca”, “Es un rey”, “Los niños no deberían ser besados” y “Si la familia no expresó ninguna preocupación, ¿cuál es el problema?”. Cabe destacar que no es la primera vez que Luis Miguel besa a una menor durante un concierto, como en el caso de Las Vegas, aunque en esa ocasión la niña no quiso acercarse.