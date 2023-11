Ángel Di María anuncia que dejará la selección argentina tras la Copa América 2024

El fútbol argentino recibió este jueves una noticia dolorosa, Ángel Di María anunció que dejará la selección argentina después de la Copa América 2024, poniendo así fin a su exitosa etapa en el ataque inolvidable de la escuadra albiceleste.

El campeón del mundo en Qatar 2022 publicó un emotivo mensaje de despedida en su cuenta de Instagram, confesando que sintió “un nudo en la garganta” con este anuncio. “La Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina. Con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta, me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera: vestirla, sudarla y SENTIRLA con todo el orgullo”, comentó Di María.

Para Ángel Di María, este mensaje es prácticamente una doble despedida, ya que con la confirmación de su retiro después de la Copa América 2024, que se llevará a cabo a mediados de ese año, se confirma que ya no jugará más partidos de eliminatorias mundialistas. Por lo tanto, el histórico triunfo ante Brasil del pasado martes fue su último duelo por eliminatorias sudamericanas.

“Bueno, llegó el último partido de eliminatorias para mí. No puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo. Disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros. Ellos, mis amigos, sin ellos, esta historia no tendría el mismo sentido. El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy”, dijo el campeón del mundo.

Di María será eterno…

El ‘Fideo’ nunca será olvidado en la historia de la selección argentina. A sus 35 años de edad, la estrella argentina ha ganado con su país la Finalissima, la Copa América (2021), y la Copa del Mundo de Qatar 2022, siendo vital en los últimos dos trofeos mencionados. En la Copa América, le dio el triunfo en la final a la albiceleste ante Brasil y en Qatar marcó el segundo tanto de la inolvidable final ante Francia, que se definió desde los penales.

“Gracias, hinchada. Gracias, familia. Gracias, amigos y compañeros de selección. Seguimos haciendo historia y eso quedará por toda la eternidad. ¡Vamos Argentina, carajo!”, concluyó Di María, cuyo espacio en la selección parece irremplazable.