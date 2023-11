Asesor de Seguridad Nacional de la vicepresidente de EE. UU. viajará a Guatemala

En el sitio oficial de la Casa Blanca se dio a conocer que el asesor de Seguridad Nacional de la vicepresidente de Estados Unidos, Dr. Philip Gordon, viajará a Guatemala y El Salvador los días 27 y 28 de noviembre para reunirse con funcionarios gubernamentales, líderes del sector privado y miembros de la sociedad civil.

Gordon estará acompañado de una delegación de funcionarios estadounidenses de alto nivel, incluida la administradora adjunta de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Isobel Coleman.

Asimismo, se informa que la asociación público-privada ha generado más de $4.2 mil millones en inversiones del sector privado, gracias al liderazgo de la vicepresidente.

El Dr. Gordon y la delegación se reunirán con socios existentes del sector privado (y socios potenciales) para movilizar más apoyo, ver el impacto de las inversiones existentes y discutir formas de crear oportunidades económicas y buenos empleos en la región.

Finalmente, se da a conocer que la delegación también destacará la asistencia de Estados Unidos al norte de Centroamérica para avanzar en la Estrategia de Causas Raíces y las vías laborales legales.

El 16 de noviembre, el Dr. Gordon, se pronunció al respecto de las elecciones y la coyuntura que dicho tema ha tenido el país desde entonces.

The Guatemalan people chose their next president through free, fair, and transparent elections. The United States rejects ongoing attempts to interfere with the peaceful transition of power and will continue to take action against anti-democratic actors. https://t.co/OnWanC24Dr

— Phil Gordon (@PhilGordon46) November 17, 2023