España ya tiene cuatro equipos en octavos de Champions League

La jornada dejó también la remontada del Manchester City ante el Leipzig (3-2) que asegura a los ‘Citizens’ ser líderes de su llave, mientras que otro de los favoritos, el Paris Saint-Germain, se jugará la clasificación en la última fecha después de empatar ‘in extremis’ en casa con el Newcastle (1-1).

A la ya asegurada presencia en octavos del Real Madrid y Real Sociedad, se unieron este martes otros dos equipos españoles, Atlético y FC Barcelona.

Los culés vencieron 2-1 al Porto en el Lluís Companys de la capital catalana, un triunfo que da crédito a su entrenador Xavi Hernández. El conjunto portugués se adelantó con un gol del delantero brasileño Pepe (30), pero Joao Cancelo (32) y Joao Félix (57) remontaron para el “Barça”.

NOTA: Barcelona logra una sufrida clasificación a octavos de final

El Atlético se impuso con dos goles en contra del rival, anotados por Lutsharel Geertruida (14) y por el delantero mexicano Santi Giménez (81), y otro gol de Mario Hermoso (57), mientras que por los neerlandeses anotó Mats Wieffel (77).

Al Atlético (11 puntos) le basta el empate para quedar por delante de la Lazio (10 puntos).

En el ‘grupo de la muerte’, el F, sigue haciendo honor a su nombre, dejando para la última fecha su resolución, aunque el Borussia se aseguró su presencia en octavos tras ganar 3-1 al Milan en San Siro.

El club germano, muy superior y más efectivo ante el arco rival, se impuso con goles de Marco Reus (10, de penal), Jamie Bynoe-Gittens (59) y de Karim Adeyemi (69). El Milan, que erró un penal lanzado por Olivier Giroud con el marcador inicial, solo pudo recortar por medio del nigeriano Samuel Chukwueze.

Si bien está clasificado para los cruces, el Dortmund se jugará la primera plaza del grupo F en la última jornada en casa contra un PSG que empató 1-1 en París frente a Newcastle y depende de sí mismo para acompañar al Borussia. Con un penal transformado en el descuento (90+8), Kylian Mbappé salvó del desastre al París SG, que tendrá que ir a ganar a Dortmund.

Round of 16, Here We Come! 🗣️ pic.twitter.com/sIr9fL8CvL

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 28, 2023