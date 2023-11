Concluye visita de altos funcionarios de EE. UU. a Guatemala

La embajada de los Estados Unidos dio a conocer este martes 28 de noviembre un resumen de la visita de la comitiva de funcionarios del Gobierno de aquel país a Guatemala. El referido grupo estuvo presidido por el asesor en seguridad nacional de la vicepresidenta de la nación norteamericana, Philip Gordon, y la administradora adjunta de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Isobel Coleman.

Los funcionarios sostuvieron reuniones con el presidente Alejandro Giammattei, el gobernante electo Bernardo Arévalo, lideres indígenas, representantes del sector privado y miembros de la sociedad civil.

En cuanto a la reunión con Giammattei y Arévalo, la sede diplomática reiteró que se les expresó la importancia de que haya un traspaso democrático y pacífico del poder, esto ante la coyuntura nacional que se ha visto marcada por una serie de acciones judiciales contra las autoridades electorales y el partido Movimiento Semilla, al cual pertenece el binomio electo.

Además, se indicó que al mandatario electo se le manifestó que EE. UU. espera seguir trabajando juntos como países para enfrentar los desafíos regionales tales como las organizaciones de criminalidad transnacional, la trata de personas y la migración irregular.

En tanto, la Casa Blanca emitió un informe sobre el viaje de los funcionarios a Guatemala, la cual se llevó a cabo el 27 de noviembre. En este destacó:

También señaló que, en conversaciones con líderes indígenas, Gordon y la delegación reiteraron la importancia del fortalecimiento del Estado de derecho, la protección de los derechos humanos y laborales y el desarrollo inclusivo, así como el compromiso de Estados Unidos en estas áreas.

