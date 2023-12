Messi confiesa su molestia con Robert Lewandowski en el Mundial de Qatar

En una entrevista con ESPN, Lionel Messi abrió su corazón sobre sus molestia hacia Robert Lewandowski, revelando un enojo profundo con el delantero polaco por sus declaraciones post Balón de Oro 2021. La tensión entre los dos astros del fútbol se manifestó por primera vez en el campo durante el reciente enfrentamiento en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

El desencadenante de la incomodidad de Messi fue una entrevista que Lewandowski concedió a la revista polaca Pilka Nozna, dos meses después de que el argentino recibiera su séptimo Balón de Oro. En sus declaraciones, el delantero polaco afirmó que Messi había solicitado el voto para él en el Balón de Oro, pero luego no lo votó para el premio The Best.

Estas palabras no pasaron desapercibidas para Messi, quien expresó su molestia en la entrevista: “A mí me habían molestado las declaraciones que había hecho Lewandowski. Porque yo cuando gané el Balón de Oro sentía de verdad lo que dije sobre él. Y que él hable de la manera que habló, la verdad que me molestó. Lo volví a gambetear porque era él”.

Messi vs. Lewandowski

El enfrentamiento cara a cara en el Mundial de Qatar 2022 añadió más chispa a la rivalidad. Argentina triunfó 2-0 sobre Polonia, pero la atención se centró en las interacciones entre Messi y Lewandowski en el terreno de juego. Messi admitió que buscó al delantero polaco constantemente y que incluso entabló diálogos durante el partido.

Cabe recordar que Messi, al recibir el Balón de Oro 2021, elogió a Lewandowski y expresó que merecía el premio el año anterior, en 2020, cuando fue cancelado debido a la pandemia. El argentino mostró su apoyo al polaco, destacando su impresionante rendimiento.

También podrías leer: Fuertes nevadas dejan al Bayern sin jugar este fin de semana en Alemania