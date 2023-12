Juan Luis Anangonó, la figura de los cuartos de final del Torneo Apertura 2023

En una actuación impresionante, Juan Luis Anangonó, el delantero estrella de Comunicaciones, se convirtió en la figura indiscutible de los cuartos de final del Torneo Apertura 2023 al marcar cuatro goles decisivos en la victoria por 5-0 sobre Malacateco. Este resultado permitió a los Cremas revertir el marcador global de 2-0 en contra con el que llegaron al segundo partido.

La hazaña de Anangonó fue especialmente destacada, ya que los cuatro goles en el partido de vuelta de los cuartos de final igualaron la cantidad que el experimentado ariete de 34 años logró durante toda la fase regular. Durante más de 900 minutos en el ataque crema en la fase regular, Anangonó no fue tan certero, pero demostró ser crucial cuando el equipo más lo necesitaba en fases decisivas.

🎙️ La figura de Comunicaciones, Juan Luis Anangonó habla después de conseguir la clasificación a semifinales: 🗣️ “Venía con la ilusión de poder pasar a la siguiente fase, que ese era el objetivo”. 🏆 #FaseFinalGT2023 I ⚽️ #MoltenGuatemala I 🏦 #BanruralGT I🤑 #BetcrisGuate pic.twitter.com/48xoiyRtVz — LigaGT (@LigaGuate) December 3, 2023

Las declaraciones de Anangonó

Tras la impactante actuación, Juan Luis Anangonó compartió sus emociones en declaraciones post partido: “Muy feliz, muy contento por el grupo por todo lo que vivimos antes de este partido. Tratamos de revertir un resultado muy difícil ante un rival que juega muy bien. En lo individual, contento por haber marcado estos goles que ayudan al equipo a pasar de fase”.

Durante sus palabras, Anangonó no se resaltó a si mismo, sino dejó ver la importancia de sus compañeros, quienes consideró que fueron la figura del partido, ya que “sinn ellos no hubiese podido marcar los cuatro goles”. “Me quedo con los cuatro goles, todos valen lo mismo. Presión no he tenido, marque o no, siempre dejo lo mejor”, añadió.

Las palabras de Anangonó su enfoque en el equipo, atribuyendo el éxito al colectivo que ahora busca hacer historia. Con esta destacada actuación, ahora todos los focos se centrarán en él para las semifinales ante Xelajú, donde buscará aportar con goles el pase a la final.