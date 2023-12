Tottenham frena al Manchester City, y cae al tercer lugar

La jornada dominical de la Premier League volvió a dejar en evidencia por qué el campeonato inglés está considerado como el mejor del mundo, con partidos espectaculares y 24 goles, a casi una media de cinco por encuentro.

Como colofón a la jornada, el partido en el Etihad, muy similar al que protagonizaron hace unas semanas el Chelsea y el propio City, con 4-4 en el marcador final.

En un partido lleno de alternativas, los goles del City fueron anotados por el surcoreano Heung-Min Son, en contra (9), Phil Foden (32) y Jack Grealish (81), mientras que por los Spurs marcaron el propio Son (6), el argentino Giovanni Lo Celso (69) y el sueco Dejan Kulusevski (90).

