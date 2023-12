Conductor graba brutal accidente en carril del Transmetro

Un conductor, que transitaba por la 12 calle de la zona 9 capitalina, capturó un impactante accidente que se hizo viral en redes sociales. El video muestra el momento exacto en el que un peatón es brutalmente arrollado y catapultado por los aires. Según las imágenes, el semáforo estaba en verde, y el atropellado había cruzado todos los carriles de manera aparentemente segura. Sin embargo, su destino cambió en un instante cuando un vehículo, circulando por el carril exclusivo del Transmetro, lo impactó de frente, propinándole un vuelo espectacular.

#VIDEO || CONDUCTOR GRABÓ EL MOMENTO EXACTO EN EL QUE UN VEHÍCULO ARR0LLA A UN PEATÓN EN LA ZONA 9 CAPITALINA 😱😨👇 Redacción por Guate bajo Fuego Este día un conductor que transitaba por la 12 calle de la zona 9 capitalina, captó el momento exacto en el que un peatón es… pic.twitter.com/5O2HQZRGhw — PERIODISTA EETC NOTICIAS IMPACTO AMATITLAN (@T1EETC_NOTICIAS) December 5, 2023

Reacciones por accidente en carril del Transmetro

La viralización del video no tardó en desatar una oleada de opiniones en las redes sociales. Usuarios expresaron sus puntos de vista, algunos en contra y otros a favor del peatón, generando un debate sobre la responsabilidad en las vías de la zona 9 capitalina.

El debate se centra en el hecho de que el vehículo involucrado en el accidente se encontraba en el carril exclusivo del Transmetro, un sistema de transporte público que tiene sus propias reglas y restricciones. Algunos argumentan que el peatón no debería ser culpado por el accidente, sin embargo, otros opinan que se cruzó cuando no tenía derecho porque el semáforo no marcaba el rojo.

Por otro lado, hay quienes sostienen que el peatón debería haber sido más precavido al cruzar la calle. La discusión se intensifica al considerar que el carril del Transmetro es exclusivo y que los conductores deben ser conscientes de las normativas de tráfico en esa área.

Las autoridades locales aún no han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente, pero se espera que la investigación arroje luz sobre las circunstancias exactas que llevaron a este impactante suceso.