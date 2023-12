Arsenal vence in extremis al Luton Town

El centrocampista inglés, fichado el pasado verano boreal, puso fin a la resistencia del Luton Town con un gol anotado más allá del tiempo añadido inicialmente (90+7) en Kenilworth Road, estadio de los “Hatters” en el norte de Londres.

Gracias a ese gol, el Arsenal, líder con 36 puntos, crea un colchón de cinco unidades de ventaja respecto al Liverpool (segundo, 31 puntos), que visitará el miércoles al colista Sheffield United, y de seis respecto al Manchester City, el vigente campeón.

