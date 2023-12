Jennifer Aniston se descose sobre la escena explícita que grabó para The Morning Show

Fue en el año 2018 cuando llegó a la plataforma de streaming Apple TV+ la serie The Morning Show protagonizada por Jennifer Aniston. El programa retrata los problemas a los que se enfrentan los presentadores de noticias día con día.

Protagonizado por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup, Julianna Margulies y Steve Carrel, el show se ha convertido en un gran éxito. Cabe destacar que el proyecto estrenó su tercera temporada en el pasado mes de septiembre.

jennifer aniston in the morning show being the hottest woman pic.twitter.com/vHEAe9oTmi

— anna (@ilyjenanist) October 11, 2023