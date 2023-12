Joven murió en plena playa cuando un agujero de arena “se lo tragó”

Josh Taylor era un joven de entre 23 y 25 años que perdió la vida días después de caer en un agujero de arena mientras disfrutaba de un momento agradable en la playa junto con sus amigos. El trágico incidente tuvo lugar en la isla Bribie, ubicada en Queensland, Australia.

Después de su caída, Josh permaneció ingresado en un centro médico durante cinco días debido a las lesiones sufridas. Sin embargo, el 7 de diciembre, su familia y seres queridos tomaron la difícil decisión de retirarle el soporte vital que lo mantenía con vida.

Según informes de medios locales, Taylor se precipitó en un pozo de arena de aproximadamente cinco pies de profundidad, presumiblemente excavado para asar un cerdo en la playa.

Un testigo identificado como Nathan explicó a 7 News que, al caer al agujero de arena, Josh estaba tan adentro que no era visible para quienes estaban en el lugar. Incluso se necesitaron 15 personas para sacar a Josh con la ayuda de una cuerda atada a sus piernas.

A 25-year-old man who fell into a 5ft-deep hole and was buried alive is now fighting for his life in hospital.

Josh Taylor was with his friends at a beach north of Brisbane, Australia when he fell into the hole they had dug to roast a pig in.

