Revelan el impactante momento de la agresión de Jonathan Majors a su novia

Jonathan Michael Majors es un actor estadounidense. Saltó a la fama después de protagonizar el largometraje independiente The Last Black Man in San Francisco. En el 2020, obtuvo un mayor reconocimiento por interpretar a Atticus Freeman en la serie de televisión de HBO: Lovecraft Country.

Actualmente el actor es acusado por violencia de género. El sitio TMZ tuvo acceso a unos videos que fueron presentados ante la corte, en los que se aprecian los detalles del incidente entre el actor y quien para entonces era su novia, una mujer que identifican como Grace Jabbari.

TMZ compartió el video a través de su cuenta de Twitter y pronto se ha hecho viral. Las imágenes sensibles muestran toda la secuencia que ocurre cuando ambos comienzan a discutir en la calle, llevan la pelea por varias calles y terminan con la víctima tirada en el suelo, en el closet de la casa de Jonathan Majors.

En primer lugar, lo que se aprecia es que Majors toma a Grace por los brazos y la levanta de forma violenta para introducirla a una camioneta negra.

Este episodio ocurrió a finales de marzo del 2023. Actualmente se lleva a cabo un juicio en el que acusan a Jonathan Majors de violencia de género. Además del video, hay pruebas de mensajes perturbadores que el actor le habría enviado a su víctima.

“Es terrible lo que la fama puede hacer en una persona, se creen capaz de dañar a los demás”, “Pobre chica que bueno que lo denunció”, “Espero que pague este daño”, “Wow terrible, la agarra como una muñeca”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Surveillance video of the night in question surrounding the #JonathanMajors‘ trial has been released. It shows a scuffle between the actor and his then-girlfriend — and a foot chase shortly thereafter. https://t.co/xDbp3scaUQ pic.twitter.com/pSddeKYXZS

