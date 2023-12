Así le fue a Samayoa y Méndez-Laing en la jornada de este sábado

Los futbolistas guatemaltecos Nicolás Samayoa y Nathaniel Méndez-Laing fueron protagonistas en la jornada futbolera del sábado, dejando su marca en los encuentros disputados por sus respectivos equipos.

En Rumania, Nicolás Samayoa ingresó en el segundo tiempo del enfrentamiento entre Universitatea Craiova y la Politehnica Iași. A pesar de la derrota (2-2), Samayoa demostró su valía al disputar 21 minutos cruciales en los que su equipo tuvo que remontar para llevarse un punto como visitante. El defensor guatemalteco se posiciona como una pieza clave en la estrategia de su equipo y, si las lesiones lo permiten, es probable que se convierta en un habitual en las convocatorias del técnico Luis Fernando Tena el próximo año.

En la League One inglesa, Nathaniel Méndez-Laing completó los 90 minutos en el empate (1-1) del Derby County ante el Wycombe Wanderers. Aunque Méndez-Laing no logró anotar en esta ocasión, su papel fue fundamental para el único gol de su equipo. El disparo que realizó generó un rebote del arquero rival, permitiendo que su compañero completara la faena. A pesar del esfuerzo, el Derby County sufrió un gol en el minuto 90+8 desde el punto penal, empañando el resultado.

Samayoa y Méndez-Laing, con sus destacadas actuaciones, se perfilan como jugadores clave para sus equipos. Si logran mantenerse libres de lesiones, es probable que se conviertan en presencias habituales en las convocatorias de Luis Fernando Tena en el próximo año, especialmente considerando las Eliminatorias Mundialistas que se avecinan.

