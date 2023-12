Elías Enoc Vásquez vive momento emotivo en la final de Primera División

El Deportivo Marquense no pudo en la final ante Juventud Pinulteca y terminó perdiendo la copa de la Liga de Futbol Primera División de No Aficionados. Al finalizar el duelo se vieron dos caras de la moneda: La alegría de los locales por el título alcanzado y la tristeza acompañada de frustración de los visitantes por no obtenerlo.

Pero uno de los momentos más emotivos fue la reacción del futbolista y que fue seleccionado de Guatemala en el Mundial Sub-20 Colombia 2011, Elías Enoc Vásquez.

NOTA: Anderson Ortiz, y el fantasma de las lesiones

“Fue un torneo difícil”

El jugador de los “Leones del Occidente”, al terminar el partido y en una posición en cuclillas dio varios gritos de deshago. La razón, fue expresada más adelante durante una entrevista subida a TikTok por Chapin Soccer.

“Me duele mucho (perder la final) porque en septiembre de este año, hace algunos meses, falleció mi señora madre. No fue un torneo fácil para mí”, dijo Elías Enoc.

Vásquez, añadió: “Hubiese querido lograr el título para dedicárselo a ella. Pero sé que desde arriba en el cielo, ella está orgullosa de mí y del equipo”.

El futbolista del Deportivo Marquense, también dijo que no había nada que reprocharles a sus compañeros. “El esfuerzo fue grande y es con lo que me quedo”, resaltó.

Juventud Pinulteca, campeón

Juventud Pinulteca y Deportivo Marquense disputaron este domingo la final de vuelta de la Liga de Futbol Primera División de No Aficionados. Los “Leones Amarillos del Occidente” llegaron al estadio San Miguel con una ventaja de 2-1 tras el duelo disputado el jueves en San Marcos.

Pero en el duelo de vuelta, la historia fue adversa para el equipo occidental. Esto, debido a que cayeron 2-0 y con un global de 3-2 no pudieron quedarse con el título del Apertura 2023 de la liga de ascenso.

Sergio Mina puso el 1-0 al 54 para igualar el marcador global 2-2, y un penalti al 75 cobrado por Franklin García terminó por liquidar la serie final al colocar el 2-0 en el partido y un global de 3-2 que a la larga le dio el título a los pinultecos.

TikTok