Guatemala dirá presente en jornada inaugural de la MLS

El duelo entre Inter Miami y Real Salt Lake se jugará el miércoles 21 de febrero. Será la apertura más temprana de las 29 temporadas de la historia de la MLS.

En el primer fin de semana de competición, entre el 24 y 25 de febrero, deparará 14 partidos, incluida la visita del Inter a Los Angeles Galaxy.

NOTA: Ezequiel Lavezzi y su confuso incidente en Uruguay

First match of the year. LET’S GO! 😤

The 2024 season kicks off on February 21st with @InterMiamiCF vs. @realsaltlake. pic.twitter.com/PxoOwauwK8

— Major League Soccer (@MLS) December 20, 2023