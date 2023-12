Jürgen Klopp envía fuerte mensaje a la UEFA pese a su rechazo a la Superliga

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, ha vuelto a tomar la palabra en el controvertido debate que rodea al fútbol europeo, expresando su apoyo al club y rechazo a la Superliga, a pesar de haber formado parte de los fundadores en abril de 2021. Klopp, conocido por su franqueza y claridad, destacó la necesidad de un diálogo más profundo entre los clubes y las federaciones.

En un comunicado oficial, el Liverpool reafirmó su compromiso con las competiciones de la UEFA, dejando claro que no respalda la idea de la Superliga. Este posicionamiento va en contra de la postura inicial del club como uno de los impulsores de la Superliga, lo que demuestra un cambio significativo en la percepción de la competición.

