Comunicaciones clasifica a la Copa Centroamericana de Concacaf 2024

El Comunicaciones ha asegurado su lugar en la prestigiosa Copa Centroamericana de Concacaf 2024 después de conquistar el título del Torneo Apertura 2023. Los Albos se convierten así en el primer equipo guatemalteco en formar parte de esta destacada competición que tendrá lugar en el segundo semestre del próximo año.

La victoria contundente en la final del Apertura 2023 ante Guastatoya no solo consolidó a Comunicaciones como el club más laureado de la Liga Nacional guatemalteca, sino que también allanó el camino certificar su participación en la Copa Centroamericana de Concacaf. Este logro no solo hace que el proyecto de Comunicaciones siga creciendo, debido a que no deberá bajar el nivel de su plantilla para las competiciones nacionales.

Comunicaciones, campeones del Apertura 2023

En la final, los Cremas se enfrentaron a Guastatoya en un duelo lleno de intensidad y emoción. El estadio Doroteo Guamuch Flores fue testigo de una exhibición de habilidad y determinación por parte de ambos equipos. A los 64 minutos, Andrés Lezcano anotó el gol que aseguró la victoria para Comunicaciones, llevándolos a un triunfo global de 2-1 en la serie.

Los aficionados albos celebran este doble triunfo, aplaudiendo el esfuerzo y dedicación de un equipo que ha llevado los colores de Comunicaciones a nuevas alturas. Con la mira puesta en la Copa Centroamericana de Concacaf 2024, pero especialmente en la Copa de Campeones, la expectación de la afición crema espera ver a su equipo hacer historia el siguiente año.