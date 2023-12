Monterrey, rival de Comunicaciones, busca reforzarse de cara a la Concachampions

La emocionante primera ronda de la Concacaf Champions Cup está a la vuelta de la esquina, y el enfrentamiento entre Comunicaciones y Monterrey promete ser uno de los platos fuertes. Sin embargo, los ‘Rayados’ no solo se preparan para enfrentar al equipo guatemalteco, sino que también están explorando opciones para reforzar su delantera.

Monterrey, uno de los clubes más destacados del fútbol mexicano, ha marcado pauta no solo por sus éxitos deportivos, sino también por su solidez económica. En las últimas horas, se ha especulado sobre un posible fichaje que podría cambiar el panorama en el ataque del equipo.

De clasificar, su rival en octavos de final sería el ganador de la serie 10: F. C. Cincinnati- Cavalier F. C. pic.twitter.com/BapD92lvZw

El equipo ha demostrado su disposición a invertir en talento de primer nivel, y según fuentes confiables como Sky Sports, han presentado una oferta por el delantero brasileño Carlos Vinicius. Este jugador, actualmente en las filas del Fulham de la Premier League, ha destacado con tres goles en lo que va de la temporada.

La posible llegada de Carlos Vinicius a Monterrey añadiría una dosis adicional de emoción al equipo, considerando su experiencia en ligas europeas de alto calibre. El delantero brasileño no solo aportaría su destreza goleadora, sino también su habilidad para desequilibrar las defensas rivales.

En caso de que se concrete este fichaje, Vinicius podría convertirse en uno de los pilares ofensivos de Monterrey durante su participación en la Concachampions. Su presencia en el campo no solo sería un desafío para los equipos rivales, sino que también podría ser determinante en la búsqueda del título para los ‘Rayados’.

Mexican club Monterrey have made an initial approach to Fulham over the signing of striker Carlos Vinicius 🇲🇽

Sky Sports News has been told two Spanish clubs are also interested 🇪🇸 pic.twitter.com/bPAD0IzfRZ

— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 28, 2023