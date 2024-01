Tremendo susto para Jürgen Klopp, el técnico del Liverpool

Una de las principales viralidades del comienzo del año 2024 la protagoniza el director técnico alemán que dirige al Liverpool, Jürgen Klopp, quien de seguro pasó el peor susto de su vida durante el partido ante Newcastle, donde obtuvo un triunfo 4-2.

Al finalizar el duelo, Jürgen Klopp saltó al terreno de juego a celebrar con sus jugadores y festejarlo con los aficionados. Pero durante su saludo a la hinchada, su argolla matrimonial se le cayó. Al percatarse de ello, el estratega del Liverpool sintió morirse y de forma rápida comienza con la desesperante búsqueda.

Los primeros segundos fueron de terror para Klopp quien no encontraba el anillo de boda. Incluso, se acercó al primer guardia de seguridad que encontró en su camino a pedirle ayuda.

Todo ese momento fue captado por uno de los camarógrafos que hacía trabajo de cancha. Pasados unos segundos del suceso, fue el mismo cámara que encontró el anillo y dio aviso a un agobiado Jürgen.

Klopp en forma de agradecimiento besó el anillo frente a la cámara de televisión dejando un momento divertido y viral que ha tomado notoriedad en las redes sociales.

🎙️ Jürgen Klopp, habla con Sky Sports sobre la pérdida de su anillo de boda:

“Hubiera sido horrible. Una vez lo perdí en el mar y necesité un buzo profesional. Me llevé un susto enorme, pero ya está de vuelta”.

💍 💋 The Lord of the Rings pic.twitter.com/Am1p8YYrEt

— EstoEsAnfield ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (19🏆) (@estoesanfield_) January 1, 2024