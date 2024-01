FIFPRO revela los nominados al 11 ideal masculino

El centrocampista español Rodrigo Hernández Cascante, ‘Rodri’, el uruguayo Federico Valverde, el argentino Lionel Messi, el brasileño Vinícius Júnior y el británico Jude Bellingham son cinco de los 23 nominados al 11 ideal de FIFPRO, en el que también destaca la presencia del portugués Cristiano Ronaldo, que la temporada pasada ya estuvo jugando en Arabia Saudí en el Al-Nassr.

El equipo del que más futbolistas hay es el Manchester City, con nueve representantes, uno más que el Real Madrid, en el que estuvo Karim Benzema antes de su fichaje por el Al-Ittihad y el cierre de las votaciones.

El ganador del Balón de Oro de 2023, Lionel Messi, también figura en las nominaciones al 11 ideal. Al igual que el noruego Erling Haaland, vencedor del Balón de Plata, y del francés Kylian MBappé, de Bronce.

Porteros: Thibaut Courtois (BEL/Real Madrid), Ederson (BRA/Manchester City) y Emiliano Martínez (ARG/Aston Villa).

Defensas: Ruben Dias (POR/Manchester City), Virgil van Dijk (NED/Liverpool), Eder Militao (BRA/Real Madrid), Antonio Rudiger (GER/Real Madrid), John Stones y Kyle Walker (ING/Manchester City).

Centrocampistas: Jude Bellingham (ING/Borussia Dortmund/Real Madrid), Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City), Ilkay Gundogan (GER/Manchester City/Barcelona), Luka Modric (CRO/Real Madrid), Rodri (ESP/Manchester City), Bernardo Silva (POR/Manchester City) y Federico Valverde (URU/Real Madrid).

Delanteros: Karim Benzema (FRA/Real Madrid/Al-Ittihad), Erling Haaland (NOR/Manchester City), Harry Kane (ING/Tottenham Hotspur/Bayern Munich), Kylian Mbappe (FRA/Paris Saint-Germain), Lionel Messi (ARG/Paris Saint-Germain/Inter Miami), Cristiano Ronaldo (POR/Al-Nassr) y Vinicius Jr (BRA/Real Madrid).

Las nominaciones al 11 ideal masculino se decidieron tras recabar los votos de más de 28 mil jugadores profesionales atendiendo a sus logros y méritos.

La FIFA y FIFPRO anunciarán el 11 ideal elegido el lunes 15 de enero en los premios The Best en Londres (Inglaterra).

