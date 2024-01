Golden Globes: recuerdan el día que Ricky Gervais habló sobre Jeffrey Epstein

El actor, Ricky Gervais, fue contundente en su discurso brindado en una gala de los Golden Globes sobre la isla de Jeffrey Epstein.

El video surgió luego de que fueron desclasificados parte de los documentos que incriminan a Jeffrey Epstein. Los mismos están relacionados con una demanda presentada en 2015 por una de las víctimas del magnate, Virginia Giuffre, una de las docenas de mujeres que lo demandaron por abusos sexuales.

Florida, Nueva York, las Islas Vírgenes de los EEUU y Nuevo México, eran los lugares en los que sucedían los desagradables acontecimientos con menores de edad, y sobre esto habló en un discurso de los Golden Globes, Ricky Gervais.

En el 2020 se llevó a cabo la 77° edición de los Golden Globes. Gervais fue el encargado de la ceremonia.

“Es la última vez que seré el presentador de estos premios, así que ya no me importa… es broma, nunca me importó. Vamos a reírnos a costa suya. Recuerden, son solo chistes, todos nos vamos a morir pronto”, comentó.

“Hablando de los pervertidos, fue un gran año para las películas de pedófilos. Surviving R. Kelly, Leaving Neverland, Two Popes. Alargamos la ceremonia tres horas para que puedas ver Afterlife en vez de ver este show. Es un programa sobre un hombre que quiere suicidarse porque su esposa muere de cáncer y aún es más divertido que esto. OK alerta de spoiler, la segunda temporada está en camino, así que al final obviamente no se suicidó como Jeffrey Epstein”, indicó.

Para terminar agregó que muchos de los presentes eran amigos de Jeffrey Epstein. El momento pronto circuló en redes sociales con miles de reacciones.

La verdad nos hara libres (Juan 8:32) Recordemos que en 2020, Ricky Gervais lo conto TODO.

Algunos escepticos, direis que fue una simple comedia y que esto es simple eso. Comedia. Siempre hay trasfondo en todo lo que el ser humano hace, aunque lo oculte en comedia. ¿No creen? pic.twitter.com/q8dOnOu5g5 — XAR (@Xar_Crystal) January 4, 2024

