NFL vivirá un fin de semana intenso

En la semana 18 de la temporada 2023 de la NFL, que arranca el sábado, se definirán los cuatro campeones divisionales que faltan en el Este y Sur de la Conferencia Americana (AFC) y de la Conferencia Nacional (NFC), respectivamente, y los cinco equipos que restan por clasificar a playoffs.

De los siete que avanzan en la AFC ya tienen su cupo Baltimore Ravens, campeón del Norte, que con 11 ganados y tres perdidos amarró ser el primer sembrado; Miami Dolphins, 11-5; Cleveland Browns, 11-5; y Kansas City Chiefs, monarca del Oeste, con 10-6.

El título del Este de la Conferencia Americana lo definirán el próximo domingo los Miami Dolphins, 11-5, y los Buffalo Bills, 10-6. Un triunfo de Miami le dará la cima del Sur, división que no gana desde el 2008; una victoria de Bills le otorgará, además del pase a playoffs, su cuarto título consecutivo en la división.

El Sur será para Jacksonville Jaguars, 9-7, si vence a Titans, 5-11, ya eliminado, pero si pierde dejará el título al que triunfe del duelo entre Indianapolis Colts y Houston Texans, ambos con 9-7.

Además de los equipos ya mencionados, los Pittsburgh Steelers son el otro equipo con posibilidades de clasificar si el sábado se impone a los Ravens y en el Colts-Texans empatan, o si Miami vence a Buffalo, o si Jaguars pierde o iguala ante Titans.

En la NFC, los San Francisco 49ers, que se coronaron en el Oeste con 12-4, ya aseguraron entrar a playoffs como número uno; le acompañan los Detroit Lions, campeones del Norte con 11-5; Dallas Cowboys, 11-5; Philadelphia Eagles, 11-5; y Los Angeles Rams, 9-7.

La lucha por el título de la División Este favorece a los Cowboys, a los que les es suficiente ganar su partido del domingo ante los Washington Commanders, 4-12, que ya están eliminados.

En el caso de los Eagles serán campeones del Este si superan a Giants, 5-11, y Dallas pierde.

La división Sur tendrá como campeón a los Tampa Bay Buccaneers, 8-8, si son capaces de imponerse a los Carolina Panthers, el peor equipo de la NFL con marca de 2-14.

En caso de una derrota de Buccaneers, New Orleans Saints, 8-8, será el campeón del Sur si derrota a los Atlanta Falcons, 7-9.

