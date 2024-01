Jordana Brewster llega a los Golden Globes con un escote sideboob

Por fin llegan los primeros premios, luego de huelga que detuvo a todo Hollywood, y nos referimos a los Golden Globes 2024, y una de las primeras famosas en llegar a la antesala fue Jordana Brewster.

La actriz de “Fast and Furious” caminó por la alfombra roja con un atrevido atuendo que dejó a más de uno con la boca abierta. El vestido llevaba un escote sideboob, el cual deja ver parte de sus atributos.

Jordana Brewster and Mason Morfit hit the red carpet at the 2024 #GoldenGlobes! More pics: https://t.co/vqpql8Vr6R pic.twitter.com/dJccanifEh

— ExtraTV (@extratv) January 7, 2024