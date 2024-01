Nathaniel Méndez-Laing renueva hasta el 2026 con Derby County

Buenas noticias para Guatemala y sus legionarios. El jugador Nathaniel Méndez-Laing, de 31 años, firmó nuevos términos en su contrato y amplió, hasta el verano 2026, sus servicios con el Derby County de la Football League One de Inglaterra (tercera división).

“El versátil delantero, que recientemente se ha establecido en el escenario internacional con Guatemala, ha estado en una forma impresionante para el equipo de Paul Warne en la actual campaña”, reconoció su club.

Añadió: “Méndez-Laing ha registrado siete goles y diez asistencias en sus 28 apariciones en todas las competiciones esta temporada y ha sido un habitual en el equipo en todo momento”.

𝗡𝗠𝗟 2⃣0⃣2⃣6⃣

We’re pleased to confirm Nathaniel Mendez-Laing has put pen-to-paper on a new deal! 😄#DCFC

— Derby County (@dcfcofficial) January 8, 2024