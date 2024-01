FIFA suspende al exjugador Marc Overmars

El exinternacional holandés Marc Overmars enfrenta una sanción global que le prohíbe ocupar cualquier cargo en el mundo del fútbol. La FIFA, máximo organismo rector del deporte, extendió una suspensión previamente emitida en los Países Bajos, marcando un hito en la carrera del exjugador que dejó su puesto como Director de Asuntos Futbolísticos del Ajax en 2022 tras enviar mensajes inapropiados a colegas femeninas.

La Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) inicialmente impuso una suspensión de dos años, con uno de ellos en suspenso, debido a los incidentes. Un tribunal deportivo independiente respaldó esta medida, pero la FIFA decidió asumir la sanción a nivel mundial a partir del 16 de noviembre de 2023.

