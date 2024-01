Revelan la identidad del supuesto nuevo amor de Meryl Streep

Meryl Streep y Martin Short acudieron a los Golden Globes la noche del domingo, pues ambos estaban nominados por sus interpretaciones en la tercera temporada de “Solo asesinatos en el edificio“.

El actor interpretó el papel del productor de teatro Oliver Putnam y ella a la actriz fracasada Loretta Durkin. Los rumores de un romance entre ellos circularon con fuerza tras su aparición en la ceremonia.

La química entre los coprotagonistas de la serie durante la gala y sus cercanas interacciones dispararon las especulaciones entre los fans de que los actores habrían iniciado un amorío, ya que actualmente están solteros. Pero Short se encargó de poner fin a los rumores.

Pese a haber sido vistos juntos disfrutando de la compañía mutua con mucha confianza durante la 81ª entrega de los Globos de Oro, su relación no trasciende más allá de una amistad cultivada a lo largo de los años, señaló. Aunque varios usuarios expresaron que no le creen y que ambos merecen ser felices.

martin short and meryl streep are my everything<3 pic.twitter.com/Jfuxtw9ZuV

— исаева (@cowboeee) January 8, 2024