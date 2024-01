VIDEO. Esposo de Mariazel la exhibe en su momento más íntimo

Mariazel Olle Casals se ha convertido en el protagonista de uno de los videos más virales, de la farándula mexicana, en lo que va del año nuevo 2024.

Y es que la conductora fue exhibida por su esposo, Adrián Rubio, en uno de sus momentos más íntimos. La grabación de inmediato tuvo repercusión en las redes sociales generando todo tipo de reacciones.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde el actor realizó la publicación, en la cual ambos se encontraban en su recamara y la conductora recostado en su cama, por lo que todos sus seguidores pensaban que su grabación tendría tintes románticos.

Sin embargo, fue todo lo contrario pues el actor exhibió a la madre de su hija por darle rienda suelta a sus necesidades fisiológicas naturales.

“No creas que no lo olí, eh, ¡Qué pedorra eres!”, lo cual, provocó la risa de la integrante de “Me Caigo de Risa”, quien solo atinó a responder “¡Ay, se me cayó!”.

Cuando levantó la mirada y se dio cuenta de que su apuesto galán la había grabado comenzó a gritar e intentar quitarle el teléfono, para ya era demasiado tarde.

“Pues aunque la bocina sea pequeña, esa caja de resonancia es eficaz”

“Mientras tenga cara, tendrás dónde sentarte ❤️”

“Ay mamá! 😂😂😂😂 qué pedorrita”

“Estudios científicos dicen que alargas la esperanza de vida de tu pareja, eso no significa esa larga vida sea libre de sufrimiento nasal 😂”, fueron algunos de los comentarios.

Su relación con Adrián Rubio

Mariazel y el actor tienen una relación de más 18 años y de acuerdo con sus propias palabras no creen en el matrimonio por ello no han llegado al altar, no obstante, basan su relación en el compromiso mutuo, en el amor y el respeto.

Según ha contado la también comediante, lo conoció cuando estudiaban actuación y se trató de amor a primera vista. Él ya contaba con un matrimonio finiquitado antes de comenzar a andar con ella, mientras que ella no había tenido algo tan en serio.

En un primer intento, terminaron su relación luego de algunos meses, pero después de un año se volvieron a encontrar y ya no se han vuelto a separar, de hecho tienen una hija llamada Laila, que tiene 10 años, y la cual se encuentra estudiando actuación en el centro de capacitación de Televisa.