Federica Quijano está hospitalizada tras golpes que le dio su hijo

Federica Quijano, integrante de la famosa agrupación Kabah, reveló que se encuentra hospitalizada luego de sufrir una agresión por parte de su hijo Sebastián.

Cabe señalar que el adolescente padece autismo y en varias ocasiones la cantante mexicana ha compartido lo difícil que es su crianza. En un video que compartió reveló su hijo sufrió una crisis, debido a su condición, lo que provocó que actuara de forma agresiva.

“Sebastián se puso muy agresivo en la mañana y me dio un gran cabezazo en el brazo, por eso estoy aquí en el hospital. A ver qué me pasó. Ni modo”, contó la artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ventaneando (@ventaneandouno)

Además contó que ya se encuentra fuera de peligro, aunque luego de lo ocurrido, dijo que fue diagnosticada con una tendonitis, debido a fuerte golpe que recibió en el brazo.

“Sebastián con su cabeza me fregó un tendón”, agregó Quijano. Fede señaló que el doctor le dio indicaciones de que debe mantener reposo, para que pueda recuperarse.

El miedo de la cantante

Federica Quijano, reveló que tiene terror de que su hijo Sebastián crezca y le vuelva a pegar; sus declaraciones fueron dadas a conocer luego de que tuvo que acudir al hospital por unos golpes que recibió del menor.

De acuerdo con la famosa, le duele ver a su hijo padecer autismo porque su comportamiento tiende a cambiar y hay días en los que Sebastián está bien, pero cuando se vuelve agresivo no sabe que hacer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Federica Quijano (@federicaquijano)

Precisó que los golpes que recibió de él le hicieron entender que tener un hijo con autismo es una lucha constante de sentimientos y retos. Hay días en los que siente no haber avanzado nada y todos sus logros se van para atrás.

“La parte física me duele, me duele mucho el brazo, pero me duele más el alma, el corazón, ver tan lejos a mi hijo, sentirme tan ajena a lo que está sintiendo”.