Keanu Reeves se convierte en escritor y este será el nombre de su primera novela

Keanu Reeves es uno de los artistas favoritos de Hollywood no sólo por su talento, sino por su gran humildad, que hasta la fecha ha demostrado pese a la fama que ha conseguido a lo largo de su carrera.

El actor siempre ha sorprendido a sus millones de fans con sus grandes actuaciones. Ahora compartió la noticia de que tendrá una faceta como escritor.

The LEGENDARY Keanu Reeves has teamed-up with the incredible China Miéville to bring you a genre-bending epic of ancient powers, modern war, and an outcast who cannot die.

The Book of Elsewhere publishes 23.07.24 pic.twitter.com/qVGHCfXH9X

