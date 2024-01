Luis Fernando Tena resaltó la personalidad de sus jugadores ante Islandia

La Selección Nacional de Guatemala abrió su año 2024 con un enfrentamiento amistoso contra Islandia en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale. El marcador final fue 0-1 a favor de los islandeses, en un partido que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos durante los 90 minutos de juego. Sin embargo, el técnico de la Selección, Luis Fernando Tena, ofreció una conferencia de prensa donde compartió sus impresiones y proyectó optimismo hacia el futuro.

“No me preocupa”, expresó Tena, “porque las ocasiones de gol se han creado. Solo nos falta ser más contundentes; así seremos más completos y más fuertes en cuanto a puntería. No hay nada que reprocharle a los jugadores; dejaron todo en el campo, jugaron con una honestidad y profesionalismo total. Resalto la personalidad del equipo, juegan con valentía en cualquier cancha ante cualquier rival, y eso es muy gratificante”.

#VamosGuate | 🗣️ Esto dijo el entrenador mexicano Luis Fernando Tena, tras la derrota de la Selección de Guatemala ante Islandia.pic.twitter.com/LZPUSWjjur — El Mejor Equipo (@EUDeportes) January 14, 2024

Tena no quiere que el Mundial se vuelva una obsesión

El estratega mexicano subrayó que el objetivo principal sigue siendo la clasificación al Mundial. Aunque reconoció que hay jugadores individuales que se están destacando, hizo hincapié en no convertir esa meta en una obsesión que pueda afectar a los jugadores y su entorno. “Hay muchos jugadores que cada vez se muestran mejor, y eso también es importante. Estamos todos ilusionados, todos sabemos que hay más lugares (en el Mundial) ya que los anfitriones no compiten, pero somos 30 selecciones pensando lo mismo. Por eso es la ilusión tan grande que tenemos todos de poder ir y aprovechar esta oportunidad. Pero hay que tener cuidado de que no se vuelva obsesión y que no nos opere en contra. Son tantas las ganas que tenemos que, si no las controlamos, no vamos a pasar del otro lado”.

En las próximas horas, los jugadores regresarán a Guatemala para incorporarse a sus respectivos clubes, marcando el inicio del Clausura 2024 del fútbol guatemalteco. Con el espíritu intacto y lecciones aprendidas, la Selección Nacional se prepara para los desafíos venideros, buscando fortalecer su desempeño y consolidar su camino hacia el tan anhelado Mundial.

#VamosGuate | ⏱️ ¡FINAL! Con anotación Ísak Þorvaldsson, la selección de Islandia se lleva el triunfo ante Guatemala en el DRV PNK Stadium 🇬🇹-🇮🇸 pic.twitter.com/ko9mOVYZ8N — El Mejor Equipo (@EUDeportes) January 14, 2024