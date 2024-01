Adam Sandler comparte emotivo mensaje tras la muerte de Alec Musser

Adam Sandler envió un sentido mensaje tras la noticia de la repentina muerte del actor Alec Musser.

El fallecido artista fue parte de la película “Son como niños” de 2010, en el papel de un salvavidas que provenía de Sascatchatoon.

Sandler usó su cuenta de Instagram para compartir el mensaje en el que asegura que sigue sin poder creer la noticia.

“Me encantaba este chico. No puedo creer que se haya ido. Un hombre maravilloso, divertido y bueno”, escribió junto a una fotografía de la escena en la piscina.

La escena que marcó la carrera de Alec fue la de la piscina en la que camina entre el agua y se acerca hasta donde están Salma Hayek, Maya Rudolph, María Bello y Joyce Van Patten.

“Oigan, ¿qué pasa, señoras?”, dice el actor con una voz aguda que deja a las mujeres sorprendidas.

“¡Soy de Sascatchatoon! Eso es en Canadá, ¿eh? ¿Han estado alguna vez, señoras norteamericanas, en Sascatchatoon?”, pregunta Alec.

Las mujeres estallan en carcajadas y Deanne de Rudolph agrega: “Todo estaba bajo los esteroides excepto su voz”.

Alec Musser tenía 50 años y también se destacó como modelo de fitness. Conocido por sus apariciones en los programas I Wanna Be a Soap Star y All My Children.

El actor falleció en su propio domicilio en la ciudad californiana de Del Mar. Por el momento no se ha confirmado cuál fue la razón de su muerte.

