Manifestantes piden al Congreso nombrar presidente interino

Sobre la 9a. avenida y 11 calle de la zona 1 se apostaron varias personas para pedir al Congreso de la República que nombre un presidente interino y no de paso a la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo.

Los manifestantes indicaron que actúan a título personal, también solicitando “que nombren un presidente interino y que se repitan las elecciones”.

#EUProcesoDeTransición #TransiciónGT #TransmisiónDeMandoGT En el marco del acto de transmisión de mando este 14 de enero, varias actividades se llevarán a cabo sobre la Sexta Avenida de la zona 1 | Vía @JCChanta_EU pic.twitter.com/cvA20Yg9oc — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) January 14, 2024

El grupo considera que Arévalo no debe asumir el cargo por “evidencias claras de un fraude electoral”.

Los protestantes entonaron el Himno Nacional de Guatemala en la referida dirección.

Un manifestante que se identificó solo como Alejandro, aseguró que “los magistrados del Tribunal Supremo Electoral cometieron fraude”.

“El Ministerio Público, al igual que varios ciudadanos, dieron evidencias de que hubo fraude electoral en la primera vuelta”, declaró.

Según el manifestante, “se alteró al acta número 4, cambiaron el acta blanca y el acta amarilla”.

“Estamos protestando aquí para que no pueda asumir el presidente entre comillas electo, ya que el TSE cometió fraude electoral”, dijo.

Alejandro dijo que su grupo pide que se nombre un presidente interino y que se repita todo el proceso de elecciones.

El manifestante indicó que por esa razón, hay magistrados del TSE con proceso de captura pendiente.

Asimismo, argumentó que los magistrados “huyeron del país” por eso.

Cabe resaltar que los magistrados ausentes están en un periodo de vacaciones, tras haber solicitado un permiso a la presidenta del TSE.

A los magistrados se les acusa de supuestas anomalías en la adquisición del programa de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

También puede consultar 👉🏻 Magistrados del TSE que perdieron inmunidad retomarán labores en enero.

Piden presidente interino

“Exigimos al Congreso que no de posesión a Bernardo Arévalo, ya que es un presidente que no puede asumir si no tiene un vehículo político”, declaró.

El entrevistado argumentó que toda la inscripción de Arévalo fue fraudulenta.

“Esperamos que el Congreso ponga un presidente interino y que se repitan todas las elecciones”, finalizó el manifestante.