Los Chiefs dan un paso más en la búsqueda de un nuevo título

Los campeones Kansas City Chiefs mantuvieron le sábado su paso en busca del nuevo título al eliminar por 26-7 a los Miami Dolphins de la ronda divisional de la NFL que se jugará el próximo fin de semana.

El partido jugado en el Arrowhead Stadium, casa de los Chiefs,se convirtió en uno de los más fríos en la historia de la NFL. Se disputó a una temperatura de 19 grados celsius bajo cero y con sensación térmica de 30 bajo cero.

El juego con la temperatura más baja en la historia es el denominado como el ‘Ice Bowl’ que se jugó el 31 de diciembre de 1967 entre los Green Bay Packers y los Dallas Cowboys en el Lambeau Field, en Green Bay, Wisconsin, bajo una sensación térmica de 41 grados celsius por debajo de cero.

