Aitana Bonmatí cierra un año de ensueño con The Best FIFA 2023

Aitana Bonmatí, jugadora del Barcelona y de la selección española, ganó este lunes el premio The Best a mejor futbolista, por delante de la colombiana Linda Caicedo, del Real Madrid, y de la también española Jennifer Hermoso, del Tigres UANL mexicano.

Bonmatí ganó entre agosto de 2022 y agosto de 2023 -el período que cubre esta edición del The Best-, la Liga española, la Supercopa de España y la Liga de Campeones con el Barcelona, además del Mundial de Australia y Nueva Zelanda con la selección española.

Año de ensueño

La centrocampista cierra de este modo un 2023 de ensueño en el que también se llevó el Balón de Oro en octubre, superando a la australiana Sam Kerr y a su compatriota Salma Paralluelo, y el Balón de Oro del Mundial. Sucede en el palmarés a Alexia Putellas, ganadora en las dos últimas ediciones.

“Hace dos semanas cuando acababa el 2023 me entró cierta nostalgia, ha sido un año excepcional y único, que recordaré toda la vida. Empezar 2024 recogiendo este premio es un orgullo, pero se lo debo a los equipos a los que he pertenecido. Sin vosotras no estaría aquí ni sería la jugadora que soy hoy en día. Estoy encantada de pertenecer a una generación de personas que está cambiando las reglas del juego y del mundo”, apuntó Aitana en su discurso.

Mejor jugador The Best FIFA

Lionel Messi (Selección de Argentina / Inter Miami)

Mejor jugadora The Best FIFA

Aitana Bonmati (Barcelona)

Premio Puskás

Guilherme Madruga (Botafogo)

Mejor entrenador (masculino) The Best FIFA

Pep Guardiola (Manchester City)

Mejor entrenador (femenino) de The Best FIFA

Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra)

The Best FIFA mejor portero

Ederson (Manchester City)

Mejor portera The Best FIFA

Mary Earps (Selección de Inglaterra / Manchester United)

Once masculino de FIFPRO

Courtois en la portería; Kyle Walker, Rúben Dias y John Stones, en defensa; Bernardo Silva, Jude Bellingham y Kevin de Bruyne, en el centro del campo; y Erling Haaland, Kylian Mbappé, Leo Messi y Vinícius Júnior, en ataque.

Once femenino de FIFPRO

Mary Earps, en portería; Carmona, Lucy Bronze y Alex Greenwood, en defensa; Keira Walsh, Alessia Russo y Lauren James, en el centro del campo; y Aitana, Ella Toone, Alex Morgan y Sam Kerr, en ataque.

