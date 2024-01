Lionel Messi conquista su tercer The Best de la FIFA

El argentino Lionel Messi se hizo este lunes con su tercer galardón The Best a mejor jugador del mundo, por delante del noruego Erling Haaland y del francés Kylian Mbappé.

Messi, que no apareció en la gala, conquistó su segunda Ligue 1 con el Paris Saint Germain, fue el máximo asistente de la competición y acabó en el mejor once del año de la liga francesa durante el período que cubre el premio The Best, desde el 19 de diciembre de 2022 -un día después de la final de la Copa del Mundo de 2022- hasta el 20 de agosto de 2023.

El de Rosario ya ganó este galardón en 2019, por delante de Virgil Van Dijk y Cristiano Ronaldo, y en 2022, superando a Kylian Mbappé y Karim Benzema.

Lo destacado de Messi

Tras completar su segunda temporada en el PSG, Messi decidió abandonar Europa y marcharse al Inter de Miami, con el que ganó la Leagues Cup, su primer título en Estados Unidos, y anotó once goles en catorce partidos, aunque no consiguió clasificar al equipo a los playoff de la MLS.

En octubre, Messi recibió en París su octavos Balón de Oro, en reconocimiento principalmente al Mundial que conquistó en diciembre de 2022 con Argentina, la tercera estrella en la camiseta de la albiceleste.

A sus 36 años, con todo ganado en Europa y siendo el máximo goleador histórico de Argentina, el próximo reto de Messi es la Copa América que se disputará en Estados Unidos entre junio y julio de 2024.

A nivel de clubes, Messi se ha reunido en Miami de cara a la próxima temporada con sus excompañeros del Barcelona Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez.

Mejor jugador The Best FIFA

Lionel Messi (Selección de Argentina / Inter Miami)

Mejor jugadora The Best FIFA

Aitana Bonmati (Barcelona)

Premio Puskás

Guilherme Madruga (Botafogo)

Mejor entrenador (masculino) The Best FIFA

Pep Guardiola (Manchester City)

Mejor entrenador (femenino) de The Best FIFA

Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra)

The Best FIFA mejor portero

Ederson (Manchester City)

Mejor portera The Best FIFA

Mary Earps (Selección de Inglaterra / Manchester United)

Once masculino de FIFPRO

Courtois en la portería; Kyle Walker, Rúben Dias y John Stones, en defensa; Bernardo Silva, Jude Bellingham y Kevin de Bruyne, en el centro del campo; y Erling Haaland, Kylian Mbappé, Leo Messi y Vinícius Júnior, en ataque.

Once femenino de FIFPRO

Mary Earps, en portería; Carmona, Lucy Bronze y Alex Greenwood, en defensa; Keira Walsh, Alessia Russo y Lauren James, en el centro del campo; y Aitana, Ella Toone, Alex Morgan y Sam Kerr, en ataque.

Recuerdan a Charlton, Zagallo y Beckenbauer

Los premios The Best recordaron este lunes a las leyendas del futbol Bobby Charlton, Franz Beckenbauer y Mario Zagallo.

Charlton, ganador del Mundial de 1966, tres ligas inglesas y la primera Copa de Europa del Manchester United en 1968, falleció el pasado octubre.

Zagallo, ganador del Mundial como jugador y como técnico, falleció a principios de este año y fue uno los grandes revolucionarios del fútbol.

Beckenabuer, que también ganó el Mundial como jugador y como entrenador con Alemania, murió el pasado 7 de enero y, además de ser uno de los futbolistas más importantes de la historia alemana y del Bayern Múnich, creó la figura del líbero en la defensa.

*Con información de EFE