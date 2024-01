The Best: Lionel Messi ganó gracias a los capitanes nacionales

El argentino Lionel Messi se alzó con el premio The Best tras empatar a 48 puntos con Erling Haaland, pero con la ventaja de haber recibido más puntos por parte de los capitanes nacionales, lo que decantó el premio.

Según las votaciones desveladas tras la gala, el argentino sumó 48 puntos, 13 de capitanes, 11 de entrenadores, 11 de periodistas y 13 de los aficionados, mientras que Haaland, que también sumó 48, los recibió de la siguiente manera: 11 de capitanes, 13 de entrenadores, 13 de periodistas y 11 de aficionados.

Kylian Mbappé, tercero en la contienda, sumó 35 votos, nueve de capitanes, nueve de entrenadores, nueve de periodistas y ocho de aficionados.

El criterio de desempate en los The Best es quien haya sumado más elecciones en primer puesto por parte de los capitanes de los equipos nacionales, caso en el que gana Messi.

#TheBest | Lionel Messi conquista su tercer The Best de la FIFA El campeón del mundo superó a sus rivales: Kylian Mbappé y Erling Haaland.https://t.co/LZa8XdCFiZ — El Mejor Equipo (@EUDeportes) January 15, 2024

Voto de Guatemala

Lionel Messi ganó el The Best de la FIFA 2023 gracias a los votos (13) de capitanes de selecciones nacionales contra los 11 que votaron a favor del noruego Erling Haaland. En esa línea, pesó en el conteo el voto del capitán de la Selección Nacional de Guatemala, José Carlos Pinto, jugador de Comunicaciones.

El chapín eligió en primera opción al argentino y campeón del mundo, Lionel Messi. Posteriormente, se inclinó por el francés y subcampeón mundial, Kylian Mbappé. Para finalizar su voto en los The Best FIFA, Pinto votó por el belga Kevin De Bruyne, quien no logró ser finalista de estos premios.

#TheBest | Estos fueron los votos de José Pinto, capitán de la Selección de Guatemala en los premios The Best 🏆 1. Leo Messi 🇦🇷

2. Kylian Mbappé 🇫🇷

3. Kevin De Bruyne 🇧🇪@EUDeportes pic.twitter.com/yHA45LI30r — Christoper Chang (@CChang_EUD) January 15, 2024

Voto de Tena

Por su parte, el director técnico de la Selección de Guatemala, el mexicano Luis Fernando Tena, no incluyó a los dos finalista del Mundial Qatar 2022 en su votación: Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Tena se decantó por Erling Haaland (Noruega) como primero, Bernardo Silva (Portugal) como segundo y IIkay Gündogan (Alemania) como tercero.

#TheBest | Estos fueron los votos de Luis Fernando Tena, técnico de la Selección de Guatemala en los premios The Best 🏆 1. Erling Haaland 🇳🇴

2. Bernardo Silva 🇵🇹

3. Ilkay Gündogan 🇩🇪@EUDeportes pic.twitter.com/c83gwzjBHM — Christoper Chang (@CChang_EUD) January 15, 2024

