El boxeador petenero Lester Martínez peleará en Guatemala

La CDA Escuela Profesional de Boxeo dio a conocer este día que el voceador guatemalteco, Lester Martínez, tendrá una nueva pelea, la 17 de su carrera como profesional, el próximo 24 de febrero en la ciudad de Guatemala.

Esta noticia es un buen aliciente para el pugilista petenero que días atrás, en sus redes sociales, confirmó que una pelea en Europa había cambiado de fecha por lo que lamentablemente no iba a poder arrancar el año con una grata noticia para sus seguidores de Guatemala.

“Después de descartar varias ofertas internacionales de la cotizada agenda de Lester Martínez, el boxeador invicto desea dedicar su próxima pelea a su público natal, entre ellos sus padres, familiares, amigos y fanáticos, por lo que su pelea número 17 será disputada en su tierra”, confirmó la escuela de boxeo.

Añadió que, “bajo la organización, y en alianza entre empresas centroamericanas y estadounidenses, la pelea tendrá cobertura mediática televisiva tanto nacional, como internacional a través de ESPN knockout”.

El chapín, quien debutó como profesional en nuestro país un 6 de abril de 2019 ante el nicaragüense Ricardo “Matador” Mayorga, tendrá su tercera pelea en territorio nacional.

La segunda vez que luchó en Guatemala fue durante su pelea número cuatro, la cual se realizó el 27 de julio de 2019. En esa oportunidad derrotó al costarricense Roy “The Machine” Fernández.

Para esta pelea de momento no hay rival revelado, el cual se conocerá más adelante. Lo cierto es que casi cuatro años después, el guatemalteco tendrá un combate en la tierra que lo vio nacer.

