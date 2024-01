Raúl Calderón y Marvin Ceballos en la recta final de su recuperación

Los jugadores Raúl Calderón, del Deportivo Malacateco, y Marvin Ceballos, del Xinabajul, están en la recta final de su recuperación tras las severas lesiones que los alejaron de esa conexión de amor entre el futbolista y balón, que conlleva pisar el terreno de juego o sentir el apoyo de la afición ubicada en el graderío del estadio.

Fue un 19 de abril de 2023 durante el partido entre Municipal y Deportivo Malacateco, jugado en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, cuando Raúl Calderón salió con una ruptura de ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral interno.

Por su parte, Ceballos sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el 17 de agosto de 2023 durante un entrenamiento de Xinabajul en el estadio Los Cuchumatanes de Huehuetenango.

Su regreso

Han trascurrido casi nueve meses desde la lesión de Raúl Calderón y este miércoles 17 de enero cumple cinco meses Marvin Ceballos, ambos futbolistas fueron entrevistados en el Súper Deportivo de Emisoras Unidas y actualizaron cómo está ese proceso de recuperación y si existe una fecha definida para su tan ansiado regreso a las canchas del futbol guatemalteco.

Raúl Calderón: “El viernes (19 de enero) cumplo nueve meses de esa jugada que ocasionó la ruptura de ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral interno. En mi recuperación la pasé bien. Tuve tiempo de hacer cosas que esta carrera no permite, y fue pasarla con la familia. Ahora estoy listo y preparado para ser tomado en cuenta por el equipo y poder competir”.

Marvin Ceballos: “Es un tema como aventurado fijar fecha de regreso, a uno le encantaría jugar a partir de mañana. A como lo he venido manejando, mi medico dijo que son etapas que hay que ir quemándolas de la mejor manera y no hay que saltárselas o correr. El médico me había dicho que podía estar jugando a los seis meses y eso dependería de la evaluación final. En febrero, cumplo el sexto mes, y viajaré a México a la evaluación y toca que esperar a lo que nos indique él”.

Esto hacen en la actualidad

Raúl: “Yo ya tengo el mes desde que volví al equipo. Con esta serán cuatro semanas en las cuales yo ya estoy full con ellos. Mis compañeros se fueron de vacaciones y yo no paré de trabajar. Estoy listo para ser tomado en cuenta. Yo estoy haciendo lo que está en mis manos y poder, que es trabajar y esforzarme, ya el profesor (Gabriel Pereyra) decidirá.

Marvin: “Me siento bien y trabajo con el equipo durante los inicios de calentamiento y la parte física. Hay que regirse a lo que dice el médico porque son los especialistas y los que saben todo sobre este tipo de lesiones”.

Situación contractual

Calderón: “Estoy muy agradecido con el club. Sabemos que tendría que ser normal, pero en nuestro futbol cuesta (sobre la responsabilidad económica de los clubes con jugadores). Pero estando yo en mi casa o Guadalajara (México) siempre llegó mi salario a la cuenta. A veces antes de fecha o en la fecha que tocaba. A mí, mentalmente me ayudó bastante tener esa paz y tranquilidad (económica). Ellos pagaron el boleto para que fuera a Guadalajara y los gastos de allá fue dividido entre las dos partes”.

Ceballos: “Yo estoy bajo contrato, es un tema bastante complejo. Obviamente ellos están ansioses de que esté de regreso. Al final, he hecho todo lo de mi parte para estar lo mejor posible en el tiempo que Dios lo permita. Pero en el tema contractual ellos también deberán ponerse al día conmigo. Las deudas que tienen conmigo tendrán que limpiarlas para seguir avanzando. Yo como profesional me presenté, estoy entrenando y con el compromiso de defender el escudo que le da de comer”.

El Torneo Clausura 2024 de la Liga Guate Banrural arranca el viernes 19 de enero con el duelo entre Antigua G. F. C. y Deportivo Achuapa. Por su parte, Xinabajul debuta el sábado 20 de enero a las 18:00 horas ante Comunicaciones en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango (Suchitepéquez), y Deportivo Malacateco recibe ese día a Xelajú M. C. a las 20:00 horas en el estadio Santa Lucía.

