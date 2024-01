Willy Coito Olivera habló sobre los motivos por los que decidió salir de Comunicaciones

Willy Coito Olivera, el destacado entrenador uruguayo, protagonizó su salida de Comunicaciones luego de lograr el título en el Torneo Apertura 2023. Aproximadamente un mes después de su despedida, Coito compartió sus reflexiones sobre este importante capítulo de su carrera en una entrevista con Emisoras Unidas.

En primer lugar, Coito reveló sentir “sensaciones raras” tras su salida, destacando la extrañeza de no tener la carga de trabajo a la que estaba acostumbrado en temporadas anteriores. De manera reflexiva, expresó: “Es un poco extraño (dejar de dirigir). Me preguntaron cuál título me había gustado más, este último lo he disfrutado más. Creo que a veces uno no lo disfruta y, como me tomé un tiempo, he tenido la oportunidad de poder disfrutarlo”.

Willy Coito: ¿Cuándo decidió dejar el club?

El estratega uruguayo subrayó que su decisión de abandonar el club tuvo una motivación fundamental: dedicar más tiempo a su familia. La intensa carga de trabajo le había impedido compartir momentos cruciales con sus seres queridos. Coito enfatizó que tomó la decisión después de vencer a Municipal en el Clásico del pasado noviembre, destacando la necesidad de tomar un respiro para recargar energías: “Cuando uno termina un torneo, y más con la exigencia, uno tiene que darle lo mejor al jugador, una organización donde influyen los objetivos, pero a veces lo más castigado es la familia”.

La decisión de Coito de no revelar su salida al plantel de jugadores hasta después de la final evidencia la seriedad y la anticipación con la que abordó este cambio. Dos años y medio de intensa actividad motivaron al técnico uruguayo a “sacar el pie del acelerador y tomar un espacio”.

¿Será su futuro en Comunicaciones?

En cuanto a su futuro, Coito Olivera no descartó la posibilidad de regresar a Comunicaciones en un nuevo rol. Habló sobre el actual cuerpo técnico liderado por su amigo Iván Franco Sopegno y abordó la crítica de la “rosca” por parte de la afición crema: “Comunicaciones tiene clara su filosofía, sus modos y sus formas, creo que es algo que le ha dado resultado, hay gente que habla de la “rosca” de entrenadores, pero hablamos de una rosca que ha ganado 11 títulos, es saber manejar la identidad, el ADN de Comunicaciones, están haciendo una renovación importante en el cuerpo técnico con la llegada del ‘Abuelo’ Morales y Jairo (Arreola)”, expresó.

El entrenador uruguayo también comentó sobre la renovación en el cuerpo técnico, mencionando la llegada de figuras como el ‘Abuelo’ Morales y Jairo Arreola. En sus palabras, se percibe un tono de confianza y respaldo hacia el equipo que dejó atrás.

Para cerrar, Coito compartió sus expectativas sobre el desempeño de Comunicaciones a nivel nacional e internacional, al tiempo que dejó entrever la posibilidad de regresar al club en un rol vinculado a las ligas menores: “Comunicaciones se ha reforzado bien, son jugadores que ya saben lo que es Comunicaciones. Ahora en este momento estoy hablando con la gente de Comunicaciones si se empieza un proyecto de ligas menores, hay intención de que siga en el club”.

El estratega concluyó con un mensaje que refleja su disposición a explorar nuevas oportunidades: “Pero uno siempre está abierto a escuchar opciones, como ya pasó en Guastatoya. Primero toca descansar este semestre y después veremos el futuro, las oportunidades que salgan uno las tiene que estudiar”.