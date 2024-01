¡De escándalo! Esto dicen los audios del VAR que avalan gol de Vinícius

Los sonidos publicados del Real Madrid-Almería en las televisiones con derechos de LaLiga muestran las indicaciones de Alejandro Hernández Hernández desde el VAR al colegiado de campo, Francisco Hernández Maeso, en tres acciones: la mano del penalti de Kaiky, una falta a Jude Bellingham en el 1-3 anulado al Almería y el gol de Vinícius Junior, que aseguran es con el hombro.

“Te pongo high behind para que la veas en contexto y la separación entre jugadores”, indicó Hernández Hernández desde el VAR en la acción del primer gol del Real Madrid de penalti. “Perfecto. Remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo separado, ocupando un espacio el defensor del Almería. Voy a pitar penalti sin tarjeta”, respondió Hernández Maeso.

Posteriormente, en el tanto anulado a Sergio Arribas en una jugada que se inicia con un Jude Bellingham cayendo al césped tras recibir un golpe en el rostro, el VAR mostró la jugada desde el inicio al colegiado del comité extremeño.

“Ven a verla, Fran, te recomiendo un on field review por posible falta en ataque en la acción del gol”, indicaron desde el VAR. “Pónmela en dinámica. Efectivamente es el inicio de la acción y voy a pitar falta a favor del Real Madrid con amarilla al 6 del Almería”, respondió el árbitro principal tras revisar la segunda acción del partido en la pantalla ubicada entre los dos banquillos en el Santiago Bernabéu.

Por último, volvió a ser llamado Hernández Maeso en el tanto del empate a dos, marcado por Vinícius Junior y en el que reclamó falta en ataque y mano del brasileño el Almería.

“Te voy a recomendar un on field review para que valores la no mano, la posible no mano”, apuntó Hernández Hernández. “Fran, te voy a mostrar, ¿vale? Le da en el hombro derecho”, añadió.

“Perfecto. Lánzamelo. Pónme el punto de contacto. Para mí, falta en ataque, no hay”, respondió Hernández Maeso en la conversación con el VAR. “Coincido contigo. Y la pelota impacta en el hombro. Párala en el punto de contacto para que se vea, por favor. Perfecto, le da con el hombro y es gol válido, ¿de acuerdo?. Voy a señalar gol, no hay falta”, aseguró el colegiado del encuentro.

