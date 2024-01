Técnico del Almería se pronuncia tras el polémico arbitraje en el Bernabéu

En un enfrentamiento lleno de emociones y controversias, el Almería sufrió una ajustada derrota 3-2 ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Sin embargo, lo que captó la atención fue la reacción furiosa del técnico del Almería, Gaizka Garitano, quien abandonó el campo visiblemente molesto por las decisiones del árbitro central.

El descontento de Garitano llegó a su punto álgido cuando, en los minutos de reposición, fue expulsado del partido. Posteriormente, en la conferencia de prensa, el entrenador optó por ser cauto al abordar el tema del arbitraje, argumentando que expresar su opinión podría acarrear sanciones.

El enfado de Garitano tras la derrota del Almería en el Bernabéu. 💬 “Mi opinión, luego nos sancionan a los entrenadores por hablar”. pic.twitter.com/s7sV5lvdLI — Relevo (@relevo) January 21, 2024

Gaizka Garitano, técnico del Almería y su reacción al arbitraje

“¿Habéis visto el partido? ¿Habéis visto lo que ha pasado? No puedo dar mi opinión, porque luego nos sancionan a los entrenadores por hablar. Mi opinión no sirve para nada porque ya habéis visto lo que ha pasado”, declaró Garitano en conferencia de prensa, visiblemente frustrado.

Las decisiones arbitrales también generaron reacciones entre los jugadores del Almería. Marc Pubill, lateral derecho del equipo, no dudó en expresar su descontento: “El equipo ha hecho un gran partido, nos hemos puesto por delante, pero bueno… Creo que alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar, que el partido no podía acabar así y así ha sido, no hay nada más”.

“Alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar” 💥 Marc Pubill, muy claro en el micrófono de @SQuirante tras la derrota del Almería por 3-2 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/Gu6m8OnGkO — DAZN España (@DAZN_ES) January 21, 2024

Con estas declaraciones, Pubill sugiere la percepción de que el arbitraje pudo haber influido en el desenlace del encuentro. El partido estuvo marcado por momentos polémicos que han alimentado la controversia en torno al rendimiento arbitral en la liga.

Es importante destacar que el Almería se encuentra en una situación complicada en la clasificación de La Liga española. Ocupando el último lugar, el equipo tan solo ha sumado 7 puntos en 21 jornadas y aún no ha logrado obtener una victoria en lo que va de temporada.