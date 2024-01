Mujer intenta mutilar genitales de su exnovio tras una orden de restricción en su contra

En desacuerdo con las acciones legales emprendidas por su exnovio, una mujer optó por confrontarlo de manera violenta, intentando arrancarle los genitales con sus propias manos, lo que resultó en su inmediata detención.

Estos hechos ocurrieron en Gandía, municipio y ciudad española de la provincia de Valencia, ubicada junto al Mar Mediterráneo. A pesar de ser generalmente tranquilo, esta noticia ha generado consternación incluso en los vecinos más distantes de la frontera dentro de la Comunidad Valenciana.

Mujer intenta arrancarle los genitales a su exnovio y terminan en el hospital

Los informes de la prensa local señalan que la mujer había sido previamente advertida por problemas de alcohol y drogas que la llevaron a comportamientos agresivos y violentos en los últimos años, especialmente cuando estas sustancias surtían efecto.

Debido a esto, el hombre intentó presentar denuncias en su contra, lo que resultó en una orden de alejamiento en las últimas semanas; sin embargo, la mujer hizo caso omiso. La protagonista de esta historia apareció repetidamente en la puerta de la casa de su exnovio, buscando ser perdonada.

Fue entonces cuando ocurrió el incidente que ha captado la atención de todos. El hombre acudió a emergencias a finales de diciembre con heridas en la zona genital, supuestamente ocasionadas durante una pelea que se volvió violenta, donde la mujer ejerció fuerza contra él y se produjo lo peor.

Después de un intercambio de golpes con puños y patadas, se descuidó la zona genital. La mujer, de manera inmediata, clavó sus uñas e intentó arrancarle los testículos, provocando un desgarro sin precedentes en la zona íntima del hombre.

El incidente culminó en el Hospital Francesc de Borja de Gandía, donde el hombre recibió atención de urgencia y le aplicaron ocho puntos de sutura en el escroto. Las autoridades, específicamente la Policía Nacional, están llevando a cabo las diligencias correspondientes. La historia, inicialmente publicada por el diario local Levante EMV, aún no ha recibido un seguimiento y mantiene en secreto los nombres de los involucrados.

Aunque no se ha presentado una denuncia formal por parte del hombre, quien se negó a levantar el acta correspondiente, expresó que no desea enviar a su exnovia a prisión, ya que no busca venganza. Sin embargo, reconoció que, dado su historial, podría ser trasladada a una celda con otras mujeres delincuentes.