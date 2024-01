Jugador brasileño recibe devastadora noticia previo a un partido

El delantero Anderson Tanque, del Novo Hamburgo, un equipo del sur de Brasil, se enteró de la muerte de su padre poco antes de empezar un partido, pero decidió jugar y anotó un gol en su primer minuto de juego contra el Santa Cruz.

Tanque recibió la noticia de la muerte de su padre durante el calentamiento del partido. Mismo que se jugó la noche del martes, correspondiente al campeonato regional de Rio Grande do Sul.

El jugador se comprometió a seguir adelante con el partido. El jugador, permaneció la primera mitad en el banquillo. Y a su salida en la segunda parte, inauguró el marcador con un gol que dedicó a su difunto padre alzando los brazos al cielo.

O atacante Anderson Tanque, que fez o primeiro gol do Noia na noite de hoje, soube da morte do pai quando chegou ao Estádio do Vale com a delegação. Optou por encarar o processo inicial do luto, jogando. Marcou o gol e homenageou o pai.

