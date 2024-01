Fecha, hora y dónde ver el sorteo de las Eliminatorias de Concacaf

La emoción y la anticipación están en aumento para los aficionados al fútbol en Guatemala, ya que la Selección Nacional se prepara para conocer a sus rivales en la segunda ronda de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo Canadá, Estados Unidos y México 2026. La fecha crucial es este jueves, 25 de enero, al mediodía en Guatemala, cuando el sorteo tendrá lugar en las oficinas del ente rector del fútbol mundial en Zúrich, Suiza.

El evento dará inicio a las 12:00 horas y se podrá ver a través de la plataforma de streaming FIFA+, completamente gratis.

Este sorteo determinará la conformación de seis grupos, cada uno compuesto por cinco equipos. Es un paso crucial en el camino hacia la Copa del Mundo, que ya tiene a Estados Unidos, México y Canadá como clasificados por ser los anfitriones del torneo. En total, 32 selecciones buscarán avanzar en la región de la Concacaf, y Guatemala se encuentra entre ellas.

La Azul y Blanco iniciará su camino en la segunda ronda, donde 30 selecciones se dividirán en seis grupos. Los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a la ronda final, que distribuirá tres boletos directos al Mundial y dos lugares para repechajes continentales.

La Selección Nacional de Guatemala estará en el bombo dos del sorteo debido a su posición en el ranking FIFA del último año. Esto significa que enfrentará a un equipo del bombo 1, compuesto por los mejor clasificados en el ranking, y dos equipos de los bombos inferiores.

Las cuatro selecciones de la Concacaf peor clasificadas (en función de la Clasificación Mundial FIFA del 21 de diciembre de 2023) disputarán la primera ronda. Se trata de Turcas y Caicos, Anguila, Islas Vírgenes Británicas e Islas Vírgenes Estadounidenses. En función de dicho ‘ranking’, se emparejarán de la siguiente manera:

En la segunda ronda de la fase de clasificación competirán las dos ganadoras de la primera ronda y las otras 28 federaciones miembro participantes de la confederación.

Las 30 selecciones se distribuirán en cuatro bombos según la Clasificación Mundial FIFA del 21 de diciembre de 2023.

En el sorteo preliminar de la Concacaf para el Mundial de 2026, que se celebrará el 25 de enero en la sede de la FIFA, las 30 selecciones se dividirán en seis grupos de cinco equipos cada uno.

Cada selección se enfrentará al resto de equipos de su grupo una vez, por lo que disputará un total de cuatro partidos (dos como local y dos como visitante).

Los partidos de la segunda ronda se jugarán durante los periodos internacionales de la FIFA de junio de 2024 y junio de 2025. Al término de la segunda ronda, las primeras y segundas de cada grupo (doce selecciones en total) se clasificarán para la última ronda.

